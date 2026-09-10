कानपुर: गांवों से परिवार संग पहुंच रहे दर्शक, हनुमान अंश के शो हाउसफुल

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हनुमान अंश फिल्म का क्रेज सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के सिनेमाघरों में भी दर्शकों की भीड़ जुट रही है। फिल्म देखने के लिए लोग परिवार के साथ सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते कई जगहों पर सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। अमर उजाला ने मंधना स्थित पीपी सिनेमा में फिल्म को मिल रहे दर्शकों के रिस्पॉन्स की जानकारी ली। सिनेमा के संचालक सदस्य राम अवस्थी ने बताया कि जब से फिल्म सिनेमाघर में लगी है, तब से सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं।

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