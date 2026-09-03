{"_id":"6a9990db0f7cb115e40fd435","slug":"video-grand-wrestling-tournament-organized-at-dyodhi-ghat-wrestlers-display-their-moves-and-techniques-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ड्योढ़ी घाट में विशाल दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नरवल तहसील के विकासखंड सरसौल के अंतर्गत गंगा किनारे स्थित ड्योढ़ी घाट के प्राचीन मंदिर परिसर में विशाल दंगल का आयोजन हुआ। दंगल में देश के विभिन्न अखाड़ों से आए नामी पहलवानों ने अपने दांव-पेंच से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। कुश्ती में अयोध्या से नागेन्द्र दास, हरियाणा से शमशेर, बलिया से बल्ली, दिल्ली से राजवीर, प्रयागराज से कमल, हरिद्वार से राहुल और श्री राम सजीवन पहलवान समेत कई पहलवानों ने दमखम दिखाया। रोमांचक मुकाबलों में शिव सिंह कुड़नी, राजवीर दिल्ली और नागेन्द्र दास अयोध्या विजयी रहे। देर शाम तक चले दंगल को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे और पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर कार्यक्रम संरक्षक व भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनय मिश्रा, ग्राम प्रधान सीतेश मिश्र, पंकज मिश्रा,अजय प्रताप सिंह, सुमित पाण्डेय, विजय द्विवेदी, करुणा शंकर, कमल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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