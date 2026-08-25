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कानपुर के गुजैनी में धूमधाम से निकली झूलेलाल मंदिर की शोभा यात्रा

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 04:09 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 04:09 PM IST







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कानपुर के गुजैनी स्थित झूलेलाल मंदिर से एक भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सिंधी समाज के लोगों और श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भाग लिया। जगह-जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ और भक्ति गीतों व जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ... और पढ़ें

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