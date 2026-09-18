फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Impact of block at Jalandhar City Yard four trains rerouted three running late

कानपुर: जालंधर सिटी यार्ड में ब्लॉक का असर, चार ट्रेनों का बदला रूट, तीन देरी से चलेंगी, देखें पूरी लिस्ट

Fri, 18 Sep 2026 10:31 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 18 Sep 2026 10:31 AM IST
सार

Kanpur News: उत्तर रेलवे के जालंधर सिटी यार्ड में गर्डर बदलकर नए पीएससी स्लैब लगाने के लिए अक्टूबर में ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस समेत चार प्रमुख ट्रेनों का रूट बदला गया है, जबकि अमृतसर-कटिहार और बांद्रा टर्मिनस समेत तीन ट्रेनें 60 से 110 मिनट तक की देरी से संचालित होंगी।

विज्ञापन
Kanpur Impact of block at Jalandhar City Yard four trains rerouted three running late
कानपुर सेंट्रल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर रेलवे के जालंधर सिटी यार्ड में पुल संख्या 28 के पुराने गर्डर बदलकर नए पीएससी स्लैब बिछाने के लिए अक्तूबर में ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण चार ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे और तीन ट्रेनें देरी से चलेंगी। रेलवे के अनुसार जम्मू तवी-टाटानगर एक्सप्रेस (18102) सात अक्तूबर को पठानकोट-मुकेरियां-जालंधर कैंट होकर तथा संबलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस (18309) छह व आठ अक्तूबर को जालंधर कैंट-मुकेरियां-पठानकोट होकर चलेंगी, इनके कई ठहराव रद्द रहेंगे।

विज्ञापन

होशियारपुर-आगरा कैंट एक्सप्रेस (11906) और आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस (11905) सात व नौ अक्तूबर को जालंधर सिटी नहीं जाएंगी, जालंधर कैंट से सीधे संचालित होंगी। वहीं अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (12926) आठ अक्तूबर को 90 और 10 अक्तूबर को 70 मिनट देर से चलेगी। अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस (15708) आठ व 10 अक्तूबर को 90-110 मिनट और अमृतसर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस (11058) 10 अक्तूबर को 60 मिनट तक देरी से चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed