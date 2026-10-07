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घाटमपुर: बारिश व तेज हवाएं चलने से कई पेड़ टूटे, कई गांवों में ओले भी गिरे

Shikha Pandey

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST







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गर्मी व उमस के बीच बुधवार शाम तेज हवाओं के साथ रुक-रुककर हो रही बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। तेज हवाएं चलने से कई पेड़ टूट गए, वहीं तहसील क्षेत्र के बरनाव समेत कई गांवों में कुछ देर ओले भी गिरे। ... और पढ़ें

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