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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Garbage dumped in the open behind Kanshiram Hospital; risk of infection spreading

कानपुर: कांशीराम अस्पताल के पीछे खुले में पड़ा कचरा, संक्रमण फैलने का खतरा

Sun, 27 Sep 2026 09:33 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:33 PM IST
Garbage dumped in the open behind Kanshiram Hospital; risk of infection spreading
रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर के पीछे खुले में कचरा पड़ा हुआ है। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है।
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