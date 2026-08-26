{"_id":"6a8ebb02ccff62ee1f05e74d","slug":"video-ganga-swells-in-kanpur-floodwaters-inundate-road-to-bhagwandinpurwa-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में उफान पर गंगा: भगवानदीनपुरवा जाने वाले मार्ग पर भरा बाढ़ का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को नवाबगंज क्षेत्र के ख्योरा कटरी स्थित भोपालपुरवा से भगवानदीनपुरवा जाने वाले मार्ग पर दयाल फार्म हाउस के पास करीब एक फीट पानी भर गया है। इसके साथ ही कई किसानों के अमरूद के बाग और सब्जियों के खेत भी जलमग्न हो गए हैं। हालांकि, अभी तक बस्तियों या गांवों के भीतर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

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