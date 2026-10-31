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कानपुर देहात में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों का हल्लाबोल
कानपुर देहात के झींझक ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत किशौरा में आवारा मवेशियों के आतंक और फसल तबाही से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। मवेशियों के लगातार हमलों में कई किसानों के घायल होने और फसलों के भारी नुकसान से तंग आकर किसानों ने अनोखा कदम उठाते हुए आवारा मवेशियों को इकट्ठा कर सीधे ग्राम पंचायत सचिवालय में बंद कर दिया। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों की समस्या से स्थाई निजात दिलाने और उन्हें गौशाला भिजवाने की पुरजोर मांग की है।
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