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कानपुर: मुगल रोड पर डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार वृद्ध की मौत, बेटा घायल

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 12:35 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 12:35 PM IST







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थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर नौरंगा के पास डीसीएम की टक्कर से बाइक पर पीछे बैठे वृद्ध की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। ... और पढ़ें

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