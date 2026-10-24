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कानपुर रतन लाल शर्मा स्टेडियम में शिव शक्ति अखाड़ा की वार्ता, पदाधिकारियों ने रखी अपनी बात
कानपुर के रतन लाल शर्मा स्टेडियम में शिव शक्ति अखाड़ा की ओर से एक महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के संस्थापक महंत मधुराम शरण शिवा, अध्यक्ष राकेश कुमार अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री आशीष त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से अखाड़े के आगामी कार्यक्रमों, उद्देश्यों और संगठनात्मक रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी साझा की।
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