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कानपुर: शुक्लागंज में लापरवाही की भेंट चढ़ा श्मशान घाट, मुख्य द्वार पर कीचड़, टिनशेड और बेंच टूटी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 02:47 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 02:47 PM IST







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शुक्लागंज की सीताराम कॉलोनी में नमामि गंगे योजना से बना श्मशान घाट पालिका की अनदेखी से बदहाल है, जहाँ गंदगी, टूटी बेंचों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। व्यवस्था न होने से लोग अंतिम संस्कार के लिए मिश्रा कॉलोनी घाट जाने को मजबूर हैं, हालाँकि ईओ ने दो दिन में व्यवस्था ठीक करने का दावा किया है। ... और पढ़ें

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