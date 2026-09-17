उरई: ‘खाकी के लड़खड़ाते कदम', दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी बोले- मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
Orai News: कोंच बस स्टैंड पर वर्दी की मर्यादा तार-तार करने वाले तीन पुलिसकर्मियों पर एसपी विनय कुमार सिंह का कड़ा चाबुक चला है। सोशल मीडिया पर शराब के नशे में धुत और सड़क पर लड़खड़ाते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने देर रात दरोगा विपिन कुमार द्विवेदी समेत दो हेड कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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उरई जिले के कोंच बस स्टैंड पर वर्दी की मर्यादा को शर्मसार करने के मामले में एसपी विनय कुमार सिंह ने दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बुधवार को बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों के अमर्यादित आचरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले को संज्ञान में लेकर एसपी ने जांच कराई और देर रात कार्रवाई की।
वायरल वीडियो में वर्दी पहने एक दरोगा कार में बैठे नजर आए, जबकि एक पुलिसकर्मी सड़क किनारे लड़खड़ाता और गिरता दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी विनय कुमार सिंह ने कहा कि वर्दी की मर्यादा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दरोगा समेत तीन निलंबित
पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर वर्दी धारण कर अमर्यादित आचरण, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्यपालन में लापरवाही के मामले में रिजर्व पुलिस लाइन उरई में तैनात उपनिरीक्षक विपिन कुमार द्विवेदी, कोतवाली उरई में तैनात हेड कांस्टेबल लवलेश कुमार यादव और कोतवाली जालौन में तैनात हेड कांस्टेबल बृजवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।