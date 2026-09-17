उरई: ‘खाकी के लड़खड़ाते कदम', दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी बोले- मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

उरई जिले के कोंच बस स्टैंड पर वर्दी की मर्यादा को शर्मसार करने के मामले में एसपी विनय कुमार सिंह ने दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बुधवार को बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों के अमर्यादित आचरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले को संज्ञान में लेकर एसपी ने जांच कराई और देर रात कार्रवाई की।

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वायरल वीडियो में वर्दी पहने एक दरोगा कार में बैठे नजर आए, जबकि एक पुलिसकर्मी सड़क किनारे लड़खड़ाता और गिरता दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी विनय कुमार सिंह ने कहा कि वर्दी की मर्यादा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।