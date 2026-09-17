कानपुर: एक्सयूवी सवार लुटेरों ने बकरा व्यापारी को घेरा, कार पर बरसाए लाठी-डंडे, तमंचा सटाकर 4.31 लाख लूटे

कानपुर में शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक्सयूवी सवार आधा दर्जन बेखौफ लुटेरों ने एक बकरा व्यापारी की कार को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद तमंचे की नोक पर चार लाख 31 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। हाईवे पर सरेराह हुई इस लूट से हड़कंप मच गया।

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जानकारी के अनुसार, पीड़ित बकरा व्यापारी चौबेपुर क्षेत्र से अपनी कार में सवार होकर हरदोई की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी शिवराजपुर थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर पहुंची, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार एक्सयूवी गाड़ी ने उनकी कार को आगे से घेरकर जबरन रुकवा लिया।