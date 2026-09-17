कानपुर: एक्सयूवी सवार लुटेरों ने बकरा व्यापारी को घेरा, कार पर बरसाए लाठी-डंडे, तमंचा सटाकर 4.31 लाख लूटे
Kanpur News: शिवराजपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर तड़के सुबह बेखौफ बदमाशों ने एक बकरा व्यापारी से चार लाख 31 हजार रुपये की लूट को अंजाम दिया। चौबेपुर से हरदोई जा रहे व्यापारी की कार को एक्सयूवी सवार आधा दर्जनों बदमाशों ने घेर लिया। लुटेरों ने गाड़ी पर लाठी-डंडे बरसाए और तमंचे की नोक पर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।
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कानपुर में शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक्सयूवी सवार आधा दर्जन बेखौफ लुटेरों ने एक बकरा व्यापारी की कार को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद तमंचे की नोक पर चार लाख 31 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। हाईवे पर सरेराह हुई इस लूट से हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित बकरा व्यापारी चौबेपुर क्षेत्र से अपनी कार में सवार होकर हरदोई की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी शिवराजपुर थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर पहुंची, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार एक्सयूवी गाड़ी ने उनकी कार को आगे से घेरकर जबरन रुकवा लिया।
लाठी-डंडों से हमला बोला
गाड़ी से नीचे उतरे आधा दर्जन बदमाशों ने अचानक व्यापारी की कार पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया और शीशे तोड़ डाले। इसके बाद व्यापारी पर तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी और कार में रखे चार लाख 31 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया।
लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गाड़ी से फरार हो गए। बदहवास व्यापारी ने तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। व्यापारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।