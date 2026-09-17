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कानपुर: एक्सयूवी सवार लुटेरों ने बकरा व्यापारी को घेरा, कार पर बरसाए लाठी-डंडे, तमंचा सटाकर 4.31 लाख लूटे

Thu, 17 Sep 2026 10:41 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 17 Sep 2026 10:41 AM IST
सार

Kanpur News: शिवराजपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर तड़के सुबह बेखौफ बदमाशों ने एक बकरा व्यापारी से चार लाख 31 हजार रुपये की लूट को अंजाम दिया। चौबेपुर से हरदोई जा रहे व्यापारी की कार को एक्सयूवी सवार आधा दर्जनों बदमाशों ने घेर लिया। लुटेरों ने गाड़ी पर लाठी-डंडे बरसाए और तमंचे की नोक पर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

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Kanpur Robbers in an XUV surrounded a goat trader and looted 4.31 lakh at gunpoint
हाईवे पर लुटेरों ने बकरा व्यापारी से की लूट - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक्सयूवी सवार आधा दर्जन बेखौफ लुटेरों ने एक बकरा व्यापारी की कार को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद तमंचे की नोक पर चार लाख 31 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। हाईवे पर सरेराह हुई इस लूट से हड़कंप मच गया।

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जानकारी के अनुसार, पीड़ित बकरा व्यापारी चौबेपुर क्षेत्र से अपनी कार में सवार होकर हरदोई की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी शिवराजपुर थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर पहुंची, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार एक्सयूवी गाड़ी ने उनकी कार को आगे से घेरकर जबरन रुकवा लिया।

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लाठी-डंडों से हमला बोला
गाड़ी से नीचे उतरे आधा दर्जन बदमाशों ने अचानक व्यापारी की कार पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया और शीशे तोड़ डाले। इसके बाद व्यापारी पर तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी और कार में रखे चार लाख 31 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया।

लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गाड़ी से फरार हो गए। बदहवास व्यापारी ने तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। व्यापारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।

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