{"_id":"6ab2851467f6f633d30877c3","slug":"video-an-example-of-humanity-on-the-kanpur-fatehpur-highway-two-youths-saved-the-life-of-an-injured-monkey-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर-फतेहपुर हाईवे पर मानवता की मिसाल, दो युवकों ने बचाई घायल बंदर की जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर से फतेहपुर जा रहे दो युवकों ने सड़क हादसे में घायल बंदर की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों युवकों के इस कार्य की सराहना की। जानकारी के अनुसार फतेहपुर निवासी आशीष और उनके साथी रजत कानपुर से घर लौट रहे थे। महराजपुर के तिवारीपुर गांव के पास हाईवे पर उन्हें एक बंदर घायल अवस्था में तड़पता मिला, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। दोनों युवकों ने तुरंत हाईवे पर चल रहे वाहनों को रुकवाया और घायल बंदर को उठाया। मानवता दिखाते हुए दोनों युवक बंदर को अपनी गाड़ी से करीब तीन किलोमीटर दूर पुरवामीर स्थित अनन्या मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर शुभम साहू ने बिना किसी फीस के घायल बंदर का इलाज किया। समय पर उपचार मिलने से गंभीर रूप से घायल बंदर की जान बच गई। इस पर आशीष ने बताया कि आज बुढ़वा मंगल के दिन बजरंगबली ने उन्हें इस बेजुबान की सेवा के लिए चुना। बेजुबानों की जान बचाना हम सभी का कर्तव्य है।

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