{"_id":"6afbdf3d19471e72d00450a7","slug":"video-accident-on-kanpur-prayagraj-highway-dcm-truck-loaded-with-grocery-items-overturns-after-a-tyre-bursts-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, टायर फटने से परचून का सामान लदी डीसीएम पलटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, टायर फटने से परचून का सामान लदी डीसीएम पलटी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 10:29 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 10:29 AM IST







Link Copied



कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर मंगलवार भोर पहर परचून का सामान लादकर फतेहपुर जा रही एक डीसीएम का टायर फटने से वह पलट गई। हादसे में चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन