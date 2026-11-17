फतेहपुर जिले में औंग थाना क्षेत्र के आशापुर स्थित कब्रिस्तान के जंगल में रविवार सुबह महिला का नग्न अवस्था में शव पड़ा मिला। वह 13 नवंबर से लापता थी। शव के पास दवाओं के पर्चे, दवाएं और जांच रिपोर्ट मिली है। कुछ दूरी पर खाई में एक चप्पल भी मिली है। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं।

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रविवार तड़के करीब चार बजे एक ग्रामीण खेत में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल से पाइप बिछाने जा रहा था। तभी कब्रिस्तान के जंगल में नग्न अवस्था में क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का शव देखकर वह घबरा गया और घर लौट आया। सुबह उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे।