फतेहपुर: महिला की हत्या में प्रेमी निकला आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सीएचसी में भर्ती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 17 Nov 2026 10:08 AM IST
सार
Fatehpur News: औंग थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले मुख्य आरोपी प्रेमी परसू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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विस्तार
फतेहपुर जिले में औंग पुलिस ने थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास खदरा रोड पर मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान महिला की हत्या कर शव फेंकने वाले परसू को गिरफ्तार किया है। आरोपी दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि औंग थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित कब्रिस्तान से महिला का शव सोमवार को दोपहर बरामद हुआ था।
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महिला के सिर में चोट पहुंचाकर व गला कसकर हत्या की गई थी। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। आरोपी 13 नवंबर को महिला को बाइक से जाते सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। इसके बाद से ही महिला गायब थी। पुलिस आरोपी परसू की तलाश में थी। टीम ने आरोपी की खदरा गांव के पास घेराबंदी की। भागने की कोशिश में परसू ने पुलिस पर फायर किया।
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घायल आरोपी को सीएचसी में भर्ती कराया
बचाव में पुलिस की ओर से गोली चलाई गई। पैर में गोली लगने से घायल अवसेरी खेड़ा गांव के परसू को पुलिस ने बिंदकी सीएचसी में भर्ती कराया। घायल के पास से 700 रुपये, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया है । प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया इलाज के बाद घायल से पूछताछ की जाएगी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के बाद सामने आई है।