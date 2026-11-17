फतेहपुर जिले में औंग पुलिस ने थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास खदरा रोड पर मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान महिला की हत्या कर शव फेंकने वाले परसू को गिरफ्तार किया है। आरोपी दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि औंग थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित कब्रिस्तान से महिला का शव सोमवार को दोपहर बरामद हुआ था।

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महिला के सिर में चोट पहुंचाकर व गला कसकर हत्या की गई थी। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। आरोपी 13 नवंबर को महिला को बाइक से जाते सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। इसके बाद से ही महिला गायब थी। पुलिस आरोपी परसू की तलाश में थी। टीम ने आरोपी की खदरा गांव के पास घेराबंदी की। भागने की कोशिश में परसू ने पुलिस पर फायर किया।