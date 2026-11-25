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कन्नौज के छिबरामऊ में बुधवार सुबह प्रेमी की दूसरी शादी की भनक लगते ही 28 वर्षीय युवती कृष्णा हॉस्पिटल वाली गली स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गई। करीब ढाई घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा, वहीं कोतवाली प्रभारी ने प्रेमी को बुलाकर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।

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