{"_id":"6a9bac312a2ce9558306b45b","slug":"video-kannauj-three-teenagers-died-in-a-tragic-collision-with-an-unidentified-vehicle-late-at-night-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कन्नौज: देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन किशोरों की दर्दनाक मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कन्नौज: देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन किशोरों की दर्दनाक मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 05 Sep 2026 11:14 AM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 11:14 AM IST

गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की झांकियां देखकर घर लौट रहे तीन किशोरों की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा डुंडवा बुजुर्ग चौराहे के पास मध्यरात्रि करीब एक बजे हुआ। मृतकों की पहचान अनुराग सिंह, आशीष और अमन उर्फ कृष्णा के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन