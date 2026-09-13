Kannauj News: मकान में सेंधमारी, महिला के जागने पर भागे चोर
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
समधन। दीवार में चोर सेंध लगा रहे थे, तभी आहट मिलने पर महिला जाग गई। महिला के शोर मचाने पर चोर मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की है।
मलिकपुर स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति के पास रहने वाली रुक्मिणी देवी ने बताया कि वह मकान बनाकर अकेले रह रही हैं। शनिवार की देर रात चोरों ने मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाई और अंदर घुसने की फिराक में थे तभी उनकी आंख खुल गई। आहट होने पर चोर वहां से फरार हो गए। महिला ने घटना की सूचना गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस को दी।
सूचना पर समधन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और संदिग्ध दिखने पर सूचना देने को कहा है। महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक ध्यानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मलिकपुर स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति के पास रहने वाली रुक्मिणी देवी ने बताया कि वह मकान बनाकर अकेले रह रही हैं। शनिवार की देर रात चोरों ने मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाई और अंदर घुसने की फिराक में थे तभी उनकी आंख खुल गई। आहट होने पर चोर वहां से फरार हो गए। महिला ने घटना की सूचना गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस को दी।
विज्ञापन
सूचना पर समधन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और संदिग्ध दिखने पर सूचना देने को कहा है। महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक ध्यानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन