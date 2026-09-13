Kannauj News: भाजपा कार्यकर्ता और सचिव में नोकझोंक, वीडियो वायरल

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वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता विकास राजपूत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से गांवों के विकास और पारदर्शी व्यवस्था के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं पर कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। बीडीओ सोनिया श्रीवास्तव भी सचिव पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दे रही हैं।वीडियो वायरल होने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग वीडियो को अलग-अलग समूहों में साझा कर घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ भाजपा नेता पर सरकारी कर्मचारी को धमकाने की बात कर रहे है तो कुछ लोग सचिव पर लगाए गए आरोपों के पक्ष में लिख रहे है। बीडीओ ने बताया कि कार्यकर्ता ने पहले भी एक अन्नपूर्णा माडल शॉप की गुणवत्ता को लेकर आरोप लगाया था। इसकी जांच भी करवाई गई थी। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता भड़क गया और निराधार आरोप लगाने लगे।