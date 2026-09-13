Kannauj News: भाजपा कार्यकर्ता और सचिव में नोकझोंक, वीडियो वायरल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:51 PM IST
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तिर्वा। उमर्दा ब्लॉक के हीरापुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गरम हो गया, जब भाजपा कार्यकर्ता ने सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कार्यकर्ता ने सरकार की छवि धूमिल करने की बात कही। इस पर सचिव से तीखी नोकझोंक भी हुई। तभी एक युवक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल कर दिया। हालांकि, वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करती है।
वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता विकास राजपूत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से गांवों के विकास और पारदर्शी व्यवस्था के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं पर कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। बीडीओ सोनिया श्रीवास्तव भी सचिव पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दे रही हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग वीडियो को अलग-अलग समूहों में साझा कर घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ भाजपा नेता पर सरकारी कर्मचारी को धमकाने की बात कर रहे है तो कुछ लोग सचिव पर लगाए गए आरोपों के पक्ष में लिख रहे है। बीडीओ ने बताया कि कार्यकर्ता ने पहले भी एक अन्नपूर्णा माडल शॉप की गुणवत्ता को लेकर आरोप लगाया था। इसकी जांच भी करवाई गई थी। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता भड़क गया और निराधार आरोप लगाने लगे।
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वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता विकास राजपूत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से गांवों के विकास और पारदर्शी व्यवस्था के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं पर कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। बीडीओ सोनिया श्रीवास्तव भी सचिव पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दे रही हैं।
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वीडियो वायरल होने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग वीडियो को अलग-अलग समूहों में साझा कर घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ भाजपा नेता पर सरकारी कर्मचारी को धमकाने की बात कर रहे है तो कुछ लोग सचिव पर लगाए गए आरोपों के पक्ष में लिख रहे है। बीडीओ ने बताया कि कार्यकर्ता ने पहले भी एक अन्नपूर्णा माडल शॉप की गुणवत्ता को लेकर आरोप लगाया था। इसकी जांच भी करवाई गई थी। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता भड़क गया और निराधार आरोप लगाने लगे।
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