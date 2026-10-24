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कन्नौज: उम्र्दा में बिजली निगम की बड़ी लापरवाही, 33 हजार वोल्ट का तार टूटकर गिरा
कन्नौज के उमर्दा कस्बे में आबादी क्षेत्र से गुजर रही 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार शनिवार सुबह अचानक टूटकर एक कपड़े की दुकान के टिनशेड पर गिर गया, जिससे वहां आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई जनहानि नहीं हुई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक सुरक्षा गार्ड लगाने का काम पूरा नहीं होता, बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन डीएम के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विभाग की लापरवाही से सुरक्षा गार्ड लगाने का काम वर्षों से अधूरा पड़ा है।
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