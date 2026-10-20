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कन्नौज: छिबरामऊ में निकली मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा, 121 नयनाभिराम झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:34 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:34 PM IST







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छिबरामऊ में शारदीय नवरात्र की रामनवमी पर मां नवदुर्गा समिति के तत्वावधान में मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान 121 नयनाभिराम झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, जिसमें भारत माता की झांकी और 100 मीटर लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। ... और पढ़ें

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