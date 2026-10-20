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कन्नौज: छिबरामऊ में निकली मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा, 121 नयनाभिराम झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र
छिबरामऊ में शारदीय नवरात्र की रामनवमी पर मां नवदुर्गा समिति के तत्वावधान में मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान 121 नयनाभिराम झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, जिसमें भारत माता की झांकी और 100 मीटर लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे।
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