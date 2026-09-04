{"_id":"6a9a6dd3a6c1702ab10f8ee5","slug":"video-video-sukuwan-dhukuwan-dam-overflows-water-flowing-over-the-road-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो, सड़क के ऊपर से बह रहा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झांसी और ललितपुर में कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। जनपद के सभी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। सुकुवां-ढुकुवां डैम भी ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते डैम का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। माताटीला बांध के 12 गेट खोले गए माताटीला बांध में जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद पानी की निकासी तेज कर दी गई है। बृहस्पतिवार को बांध से 87,008 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके लिए बांध के 12 गेट चार-चार फीट तक खोले गए। बांध का जलस्तर 307.63 मीटर पहुंच गया है, जबकि फुल रिजर्वायर लेवल (एफआरएल) 308.46 मीटर है। बांध में इस समय 553.64 एमसीएम पानी है। बांध से छोड़े जा रहे पानी में पावर हाउस से 4,324 क्यूसेक और गेटों से 82,684 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। पानी की तेज निकासी के चलते बांध के अनुप्रवाह क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

... और पढ़ें