फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Class 12 student dies of snakebite; bitten while sleeping

Jhansi: सर्पदंश का शिकार होने से 12वीं के छात्र की मौत, सोते समय डसा, पांच बहनों के बीच इकलौता भाई था

Sat, 05 Sep 2026 08:31 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sat, 05 Sep 2026 08:31 PM IST
सार

सुबह लगभग 6 बजे रविंद्र घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था, तभी अचानक से करैत सांप आकर चारपाई पर चढ़ गया और उसकी बाएं हाथ की अंगुली में डस लिया।

विज्ञापन
Jhansi: Class 12 student dies of snakebite; bitten while sleeping
सांप, सांकेतिक फोटो। - फोटो : Freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विषैले करैत सांप के डसने से दतिया के दुरसड़ा गांव का रहने वाला 12वीं के छात्र रविंद्र पटवा (16) की मौत हो गई। उसे उपचार के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार न होने पर शनिवार तड़के उसकी मौत हो गई। पांच बहनों के बीच वह इकलौता भाई था। उसकी मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
विज्ञापन


रविंद्र के पिता ठाकुरदास खेती-किसानी करते थे। एक साल पहले करंट से उनकी मौत हो गई थी। परिवार में मां शारदा किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। रविंद्र भांडेर के सीएम राइज नंबर वन स्कूल में 12वीं का छात्र था। परिजन ने बताया कि एक सितंबर की सुबह लगभग 6 बजे रविंद्र घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था, तभी अचानक से करैत सांप आकर चारपाई पर चढ़ गया। उसने रविंद्र के बाएं हाथ की अंगुली में डस लिया। रविंद्र के चिल्लाने पर सांप वहां से भागा। सांप को देखकर परिवार के लोग सहम उठे। उस झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। शनिवार को रविंद्र की मौत की खबर से मां शारदा अचेत हो गई। बहनों का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
विज्ञापन


सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़ा
रविंद्र को डसने के बाद सांप चारपाई के पास बिस्तर में जा छिपा। परिजन ने गांव के सपेरे को बुलाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह सांप को पकड़ा जा सका। परिजन सांप को लेकर अस्पताल भी पहुंचे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed