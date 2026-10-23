{"_id":"6adb21f78f361604c7089752","slug":"video-bjp-mp-anurag-sharma-name-is-not-in-voter-list-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा सांसद अनुराग शर्मा का वोटर लिस्ट से नाम गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भाजपा सांसद अनुराग शर्मा का वोटर लिस्ट से नाम गायब
इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में भाजपा सांसद अनुराग शर्मा का भी नाम वोटर लिस्ट से गायब है। बताया गया कि सांसद की ओर से वोटर बनने के लिए फॉर्म भरा गया था लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ सका।
सांसद का नाम सूची से गायब होने पर सपा के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सांसद का ही नाम छूट गया तो समझिए कितने लोगों का नाम कट गया होगा। मतदाता सूची अपूर्ण है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।