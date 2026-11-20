{"_id":"6b001794bc54ec7ddb052fb9","slug":"video-outrage-erupts-at-orai-medical-college-following-a-dispute-between-students-and-abvp-activists-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"उरई मेडिकल कॉलेज में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद भड़का आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उरई के मेडिकल कॉलेज में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर प्राचार्य का पुतला फूंका। हंगामे व संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कॉलेज परिसर के बाहर पुलिस के साथ पीएसी बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

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