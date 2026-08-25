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बंटवारे और रास्ते के विवाद में पत्नी-बच्चे संग पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 25 Aug 2026 12:22 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 12:22 PM IST







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घर के बंटवारे और रास्ते के विवाद से परेशान युवक मंगलवार सुबह पत्नी और दो वर्षीय बेटे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। युवक को टंकी पर चढ़ा देख मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर तीनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। ... और पढ़ें

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