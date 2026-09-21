Jalaun News: मालगाड़ी के इंजन में खराबी, 70 मिनट उरई स्टेशन पर खड़ी रही मेमू
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:25 AM IST
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उरई। उरई-भुआ सेक्शन में रविवार को रिनियां रेलवे क्रॉसिंग के पास मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने से रेल यातायात प्रभावित रहा। कानपुर से झांसी जा रही मालगाड़ी करीब सवा घंटे तक क्रॉसिंग के पास खड़ी रही। इसके चलते पीछे से आ रही कानपुर-झांसी मेमू पैसेंजर को उरई स्टेशन पर करीब 70 मिनट अतिरिक्त रोकना पड़ा। ट्रेन के इंतजार में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रविवार सुबह करीब 11:10 बजे मालगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग संख्या 179 के पास पहुंची थी। इसी दौरान इंजन में खराबी आने से ट्रेन रुक गई। चालक ने इंजन की जांच की, लेकिन तत्काल खराबी दूर नहीं हो सकी। इसकी सूचना झांसी कंट्रोल और उरई स्टेशन को दी गई।
मालगाड़ी क्रॉसिंग के पास खड़ी होने के कारण रेलवे फाटक बंद रहा। काफी देर तक फाटक नहीं खुलने पर वहां मौजूद लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर आरपीएफ पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया।
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बाद में चालक और सहायक चालक ने इंजन की खराबी ठीक की, जिसके बाद मालगाड़ी को आगे रवाना किया गया। इस दौरान मेमू ट्रेन संख्या 64608 सुबह 11:56 बजे उरई स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची और दोपहर 1:05 बजे रवाना हो सकी।
मेमू यात्रियों ने बताया कि उन्हें झांसी से आगे जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। मेमू के विलंब से आगे की ट्रेन छूटने की चिंता बनी रही। स्टेशन अधीक्षक राजीव कौशिक ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण मेमू को उरई स्टेशन पर रोकना पड़ा।
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रविवार सुबह करीब 11:10 बजे मालगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग संख्या 179 के पास पहुंची थी। इसी दौरान इंजन में खराबी आने से ट्रेन रुक गई। चालक ने इंजन की जांच की, लेकिन तत्काल खराबी दूर नहीं हो सकी। इसकी सूचना झांसी कंट्रोल और उरई स्टेशन को दी गई।
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मालगाड़ी क्रॉसिंग के पास खड़ी होने के कारण रेलवे फाटक बंद रहा। काफी देर तक फाटक नहीं खुलने पर वहां मौजूद लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर आरपीएफ पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया।
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बाद में चालक और सहायक चालक ने इंजन की खराबी ठीक की, जिसके बाद मालगाड़ी को आगे रवाना किया गया। इस दौरान मेमू ट्रेन संख्या 64608 सुबह 11:56 बजे उरई स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची और दोपहर 1:05 बजे रवाना हो सकी।
मेमू यात्रियों ने बताया कि उन्हें झांसी से आगे जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। मेमू के विलंब से आगे की ट्रेन छूटने की चिंता बनी रही। स्टेशन अधीक्षक राजीव कौशिक ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण मेमू को उरई स्टेशन पर रोकना पड़ा।