Jalaun News: मालगाड़ी के इंजन में खराबी, 70 मिनट उरई स्टेशन पर खड़ी रही मेमू

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रविवार सुबह करीब 11:10 बजे मालगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग संख्या 179 के पास पहुंची थी। इसी दौरान इंजन में खराबी आने से ट्रेन रुक गई। चालक ने इंजन की जांच की, लेकिन तत्काल खराबी दूर नहीं हो सकी। इसकी सूचना झांसी कंट्रोल और उरई स्टेशन को दी गई।मालगाड़ी क्रॉसिंग के पास खड़ी होने के कारण रेलवे फाटक बंद रहा। काफी देर तक फाटक नहीं खुलने पर वहां मौजूद लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर आरपीएफ पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया।बाद में चालक और सहायक चालक ने इंजन की खराबी ठीक की, जिसके बाद मालगाड़ी को आगे रवाना किया गया। इस दौरान मेमू ट्रेन संख्या 64608 सुबह 11:56 बजे उरई स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची और दोपहर 1:05 बजे रवाना हो सकी।मेमू यात्रियों ने बताया कि उन्हें झांसी से आगे जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। मेमू के विलंब से आगे की ट्रेन छूटने की चिंता बनी रही। स्टेशन अधीक्षक राजीव कौशिक ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण मेमू को उरई स्टेशन पर रोकना पड़ा।