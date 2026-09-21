Jalaun News: मुख्यमंत्री आवास की किस्त से 20 हजार लेने का आरोप

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पंचायत मित्र ने आरोप से इन्कार करते हुए कहा कि रुपये मौरंग, गिट्टी और सरिया के लिए दुकान पर जमा कराए गए थे, जरूरत न होने पर वापस कर देंगे। बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है। लाभार्थी से पैसा लेना गलत है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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सिरसा कलार। महेवा ब्लॉक के दमरास गांव में मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी पुष्पा देवी कठेरिया ने पंचायत मित्र पर किस्त के 20 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि 40 हजार रुपये की पहली किस्त मिलने के बाद पंचायत मित्र ने आवास के नाम पर 20 हजार रुपये ले लिए। उसने रकम वापस कराने की मांग की है।