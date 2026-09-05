{"_id":"6a9bacf0066106b0640731f5","slug":"video-jalaun-missing-young-woman-tells-police-she-was-in-a-romantic-relationship-and-married-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: लापता युवती ने पुलिस को बताया-प्रेम संबंध थे, अपनी इच्छा से किया विवाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

12 अगस्त से लापता चल रही युवती के कोतवाली पहुंचने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया। युवती ने पुलिस के सामने युवक के साथ प्रेम विवाह करने की बात कही। उसने बताया कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे और उसने अपनी मर्जी से युवक के साथ शादी की है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती एक ही समाज के हैं। कोतवाली पहुंची युवती ने पुलिस को अपनी शादी के संबंध में जानकारी दी। इसी बीच मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती अपनी बात रखती दिखाई दे रही है।

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