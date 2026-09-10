Jalaun News: खेत में चारा काटने गई वृद्धा को सांप ने डसा, मौत

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सिरसा कलार थाना क्षेत्र के अभैदेपुर गांव निवासी लाल सिंह की पत्नी मालती (60) बुधवार सुबह करीब नौ बजे पति के साथ खेत पर चारा काटने गई थीं। बताया गया कि खेत में खड़ी घास काटने के लिए जैसे ही वह बैठीं, तभी सांप ने उन्हें डस लिया। मालती ने इसकी जानकारी पति को दी। इसके बाद दोनों घर पहुंचे और परिजन उन्हें तत्काल कालपी अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान मालती ने दम तोड़ दिया।मालती का एक बेटा सुनील है, जो शादीशुदा है और नोएडा में रहकर निजी काम करता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया।थानाध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की सर्पदंश से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उरई भेजा गया है। (संवाद)