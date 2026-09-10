Jalaun News: जातिसूचक टिप्पणी पर अधिवक्ता का अनिश्चितकालीन धरना

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अजय सिंह का आरोप है कि गोपालपुरा निवासी एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची के सामने जातिसूचक टिप्पणी की थी। उनके पास इस घटना का दृश्य भी सुरक्षित है। उन्होंने तीन अगस्त को पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। पुलिस अधीक्षक ने जांच के निर्देश दिए थे, पर 36 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अजय सिंह ने 4 सितंबर को उन्हें और गवाह को दूरभाष पर धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। (संवाद)पुनर्लेखनधरने पर कमलेश सागर, अजय गौतम, विकास कुमार, रूपेंद्र और इंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य लोग बैठे हैं।