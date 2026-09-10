Jalaun News: खेत पर फसल देखने गए किसान को सांप ने डसा, मौत

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कोतवाली क्षेत्र के बरदौली निवासी हरगोविंद प्रजापति मंगलवार को खेत पर फसल देखने गए थे। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। बताया गया कि हरगोविंद को लगा कि उन्हें नेवले ने काटा है। इसके बाद वह घर पहुंचे, जहां अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और वह गिरकर बेसुध हो गए। विज्ञापन

परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सीएचसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (संवाद) कोतवाली क्षेत्र के बरदौली निवासी हरगोविंद प्रजापति मंगलवार को खेत पर फसल देखने गए थे। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। बताया गया कि हरगोविंद को लगा कि उन्हें नेवले ने काटा है। इसके बाद वह घर पहुंचे, जहां अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और वह गिरकर बेसुध हो गए।परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सीएचसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (संवाद)

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कालपी। कोतवाली क्षेत्र के बरदौली गांव में खेत पर फसल देखने गए किसान को सांप ने डस लिया। कुछ देर तक वह सर्पदंश को नेवले के काटने का समझते रहे। परिजन उन्हें इलाज के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।