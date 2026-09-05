जालौन: जन्माष्टमी की रात बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूट

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जन्माष्टमी की रात कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमिरिया में चार नकाबपोश बदमाशों ने रिटायर रेलवे कर्मचारी के घर धावा बोलकर बुजुर्ग दंपती को बंधक बना लिया। बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी लूटकर फरार हो गए। बदमाश बुजुर्ग महिला के नाक से सोने की कील और पैरों से चांदी की पायल तक उतार ले गए। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

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