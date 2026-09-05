जालौन: कोंच में लापता युवती ने पुलिस के सामने किया प्रेम विवाह का खुलासा, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि युवक और युवती एक ही समाज के हैं। कोतवाली पहुंची युवती ने पुलिस को अपनी शादी के संबंध में जानकारी दी। इसी बीच मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती अपनी बात रखती दिखाई दे रही है।

विज्ञापन