जालौन: जन्माष्टमी की रात बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूट, नाक की कील-पायल तक उतार ले गए बदमाश

इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी लूटकर फरार हो गए। बदमाश बुजुर्ग महिला के नाक से सोने की कील और पैरों से चांदी की पायल तक उतार ले गए। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है।ग्राम सिमिरिया निवासी रघुवीर अहिरवार रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनके दो बेटे परिवार के साथ उरई में रहते हैं, जबकि रघुवीर अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं।

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