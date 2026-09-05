फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Elderly Couple Held Hostage and Robbed at Gunpoint on Janmashtami Night in Konch

जालौन: जन्माष्टमी की रात बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूट, नाक की कील-पायल तक उतार ले गए बदमाश

Sat, 05 Sep 2026 12:03 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sat, 05 Sep 2026 12:03 PM IST
सार

Orai News: जन्माष्टमी की रात कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमिरिया में चार नकाबपोश बदमाशों ने रिटायर रेलवे कर्मचारी के घर धावा बोलकर बुजुर्ग दंपती को बंधक बना लिया। बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ-पैर बांध दिए।

विज्ञापन
Elderly Couple Held Hostage and Robbed at Gunpoint on Janmashtami Night in Konch
रिटायर रेलवे कर्मचारी के घर धावा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी लूटकर फरार हो गए। बदमाश बुजुर्ग महिला के नाक से सोने की कील और पैरों से चांदी की पायल तक उतार ले गए। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है।ग्राम सिमिरिया निवासी रघुवीर अहिरवार रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनके दो बेटे परिवार के साथ उरई में रहते हैं, जबकि रघुवीर अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं।

विज्ञापन

जन्माष्टमी की रात दोनों अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। देर रात रघुवीर लघुशंका के लिए घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। वापस लौटकर दरवाजा बंद करने लगे, तभी चार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर दबोच लिया और जबरन घर के अंदर घुस गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रघुवीर के मुताबिक, बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद बदमाश उनकी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उन्हें भी बंधक बना लिया। महिला के हाथ-पैर बांधने के बाद बदमाशों ने उनके नाक से सोने की कील और पैरों से चांदी की पायल उतार ली।

विज्ञापन

ताला तोड़कर खंगाले बक्से

इसके बाद बदमाशों ने घर के एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे बक्सों को खंगाला। उनमें रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी समेट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश दंपती को धमकी देते हुए फरार हो गए। बदमाशों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

सुबह चचेरे भाइयों को दी जानकारी

बदमाशों के जाने के बाद किसी तरह बुजुर्ग दंपती ने अपने हाथ-पैर खोले। सुबह उन्होंने चचेरे भाइयों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उनके घर पहुंच गई। इसके बाद कोंच कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग दंपती से घटना की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी। पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस घटना के खुलासे के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। बुजुर्ग दंपती के घर हुई लूट से ग्रामीणों में भय और आक्रोश है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed