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जालौन: खाद वितरण में पक्षपात का आरोप, किसानों ने कर्मचारियों के खिलाफ की नारेबाजी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:07 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:07 PM IST







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मोहम्मदाबाद स्थित कुसमिलिया सहकारी समिति पर पिछले सात दिनों से खाद के लिए किसान चक्कर काटने को मजबूर हैं। सोमवार को खाद का वितरण न होने और कागजात न जमा किए जाने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने जमीन पर खतौनी और पहचान पत्र रखकर विरोध दर्ज कराते हुए लाइन लगाई। ... और पढ़ें

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