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Horrific accident involving a bus carrying 53 passengers! Scenes of chaos and cries for help; reports of mult
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53 यात्रियों से भरी बस का भीषण हादसा! मची चीख-पुकार, कई मौतों की सूचना
लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पारा इलाके में जीरो पॉइंट के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। हादसे के वक्त बस में 53 (तिरेपन) यात्री सवार थे। कई लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 22 गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यात्रियों ने चालक पर नशे में बस चलाने का आरोप लगाया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं। फिलहाल मृतकों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
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