सीएम योगी बोले: हर हाल में करनी है गाय की रक्षा, प्रदेश में 7700 गोशालाओं में 16 लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित

सीएम योगी ने बताया कि गोसंरक्षण और गोसंवर्धन के लिए सरकार तीन तरह की योजनाएं चला रही है। पहली योजना के तहत निराश्रित गोआश्रय स्थलों का संचालन सरकार करती है। दूसरी सहभागिता योजना है। इसके तहत किसान गोआश्रय स्थल से निराश्रित गाय लेकर उनका पालन-पोषण कर सकता है। सरकार इसके लिए प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह देती है। एक किसान अधिकतम चार गाय रख सकता है। इस तरह उसे हर महीने छह हजार रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुपोषित परिवारों को भी दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए गोआश्रय स्थल से एक-एक ब्याई हुई गाय दी जाती है। इसके पालन-पोषण के लिए परिवार को प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इन योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में किसानों और कुपोषित परिवारों ने लिया है।