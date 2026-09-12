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थाना समाधान दिवस पर हाथरस में जिलाधिकारी ने सुनी जनसमस्याएं

Sat, 12 Sep 2026 10:37 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 12 Sep 2026 10:37 PM IST
थाना समाधान दिवस पर हाथरस में जिलाधिकारी ने सुनी जनसमस्याएं
हाथरस में थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने थाना कोतवाली नगर में जनसमस्याएं सुनीं। उन्हें छह-सात शिकायतें मिलीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि विवादों में संयुक्त टीम से जांच और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।
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