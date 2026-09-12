थाना समाधान दिवस पर हाथरस में जिलाधिकारी ने सुनी जनसमस्याएं

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हाथरस में थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने थाना कोतवाली नगर में जनसमस्याएं सुनीं। उन्हें छह-सात शिकायतें मिलीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि विवादों में संयुक्त टीम से जांच और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।

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