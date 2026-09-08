सादाबाद में 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र मिले

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सादाबाद में मंगलवार को बाल विकास विभाग ने 11 नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए। सुपोषित बच्चों के अभिभावकों और संबंधित कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख रीना चौधरी ने पोषण योजनाओं के लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने कुपोषण दूर करने में अभिभावकों की जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया।

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