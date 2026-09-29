सादाबाद के आगरा रोड पर मैक्स पिकअप में लगी आग

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सादाबाद के आगरा रोड पर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बरोस-सीस्ता के पास एक ट्रक और मैक्स पिकअप की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैक्स पिकअप में अचानक आग लग गई और वह धू-धू कर जलने लगी।

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