मुरसान: बच्चे संग महिला को ले जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा, थाने में पूछताछ जारी

मुरसान क्षेत्र के एक गांव से रविवार को पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। यह युवक एक शादीशुदा महिला को उसके बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था। पुलिस दोनों को थाने ले गई है।

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महिला के पिता के अनुसार उनकी बेटी की शादी 2024 में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी से पहले भी यही युवक उनकी बेटी को लेकर चला गया था। उस समय शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया था। महिला के पिता ने बताया कि रविवार की दोपहर में वह अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गए थे। इसी दौरान युवक उनके घर पहुंचा और उनकी बेटी को बच्चे सहित अपने साथ ले जाने लगा।जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। महिला के पिता का कहना है कि करीब छह माह पहले इन्हीं परिस्थितियों के कारण उनकी बेटी का तलाक हो चुका है। परिवार और अन्य लोगों ने महिला को समझाने का प्रयास किया। लेकिन महिला और युवक एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़े हुए हैं। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है।