सादाबाद: आगरा रोड पर ट्रक-मैक्स की भिड़ंत, मैक्स पिकअप जलकर खाक, मची अफरा-तफरी
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 29 Sep 2026 10:21 AM IST
सार
बंद बॉडी ट्रक सादाबाद से आलू लादकर आगरा जा रहा था। मैक्स आगरा से हाथरस आ रही थी। सीधी टक्कर से पिकअप आग की चपेट में आ गया। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
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विस्तार
सादाबाद के आगरा रोड पर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बरोस-सीस्ता के पास एक ट्रक और मैक्स पिकअप की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैक्स पिकअप में अचानक आग लग गई और वह धू-धू कर जलने लगी।
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सड़क पर आग की ऊंची लपटें और धुएं से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस घटना की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर दमकल टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हादसे के बाद आगरा रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारु करने का प्रयास किया। बंद बॉडी ट्रक सादाबाद की ओर से आलू लादकर आगरा की तरफ जा रहा था। सामने से मैक्स पिकअप आगरा की ओर से हाथरस की तरफ आ रही थी।
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दोनों वाहनों की आमने-सामने सीधी टक्कर
बरोस और सीस्ता के बीच दोनों वाहनों की आमने-सामने सीधी टक्कर हुई। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मैक्स पिकअप टक्कर के तुरंत बाद आग की लपटों में घिर गई। वाहन देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सड़क पर आग की लपटों और धुएं के कारण कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।
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मामले की जांच शुरू
दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पाकर स्थिति को नियंत्रित किया। हादसे के बाद यातायात व्यवस्था को सामान्य करने में काफी समय लगा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की स्थिति की जानकारी पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।