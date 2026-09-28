चंदपा: गाय को बचाने के चक्कर में केमिकल से भरा ट्रक खाई में पलटा, चालक-परिचालक बाल-बाल बचे

रविवार रात करीब 11:30 बजे चंदपा कोतवाली क्षेत्र के संटीकरा मोड़ पर एक हादसा हुआ। केमिकल से भरा एक ट्रक सड़क पर अचानक गाय आ जाने से अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक और परिचालक बाल-बाल बच गए। किसी के भी चोट लगने की कोई सूचना नहीं है।

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ट्रक चालक गिर्राज सिंह ने बताया कि वह कासगंज के निवासी हैं। उनके साथ परिचालक सूरज भी थे, जो एटा के निवासी हैं। वे विशाखापट्टनम से केमिकल लेकर भिवाड़ी, राजस्थान जा रहे थे। संटीकरा मोड़ के पास अचानक गाय सामने आ गई। चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया। इसी कोशिश में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। विज्ञापन



कोतवाली प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि ट्रक के सामने अचानक गाय आ गई थी। चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया। इसी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। ट्रक चालक गिर्राज सिंह ने बताया कि वह कासगंज के निवासी हैं। उनके साथ परिचालक सूरज भी थे, जो एटा के निवासी हैं। वे विशाखापट्टनम से केमिकल लेकर भिवाड़ी, राजस्थान जा रहे थे। संटीकरा मोड़ के पास अचानक गाय सामने आ गई। चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया। इसी कोशिश में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा।कोतवाली प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि ट्रक के सामने अचानक गाय आ गई थी। चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया। इसी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है।

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