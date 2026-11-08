सादाबाद-जलेसर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत

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सहपऊ क्षेत्र अंतर्गत सादाबाद जलेसर मार्ग पर महरारा चौराहा के पास शनिवार देर शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा चालक नूर मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार सुबह चार बजे उनकी मौत हो गई। मृतक के दूसरे बेटे आरिफ की 14 नवंबर को शादी होनी थी, जिससे परिवार में दिवाली और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

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