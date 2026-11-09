हाथरस: दिवाली पर लापरवाही पड़ी भारी, पटाखों की चपेट में आकर झुलसे 18 लोग, अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

पटाखे चलाने में बरती गई लापरवाही कई लोगों को भारी पड़ गई। हाथरस में दिवाली की शाम से लेकर रात तक 18 लोग पटाखों की चपेट में आकर झुलस गए। किसी का चेहरा तो किसी के हाथ-पैर झुलस गए। इन सभी को जिला अस्पताल लाया गया।

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हाथरस जंक्शन के गांव राजपुर में ऊनी बम की सूतली पर फूंक मारने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। फूंक मारते समय अचानक बम फट गया, जिससे 14 साल का विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। विकास को आशंका थी कि पटाखा बुझ गया है। घर वालों के मना करने पर खुद को निडर दिखाते हुए वह पटाखे के पास पहुंच गया और हादसा हो गया। विकास के चेहरे का दाहिना हिस्सा बारूद की चपेट में आया है। उसकी आंख बंद है और सूज गई। खाल भी झुलस गई है। सोमवार की सुबह चिकित्सकों ने उसे अलीगढ़ ले जाने की सलाह दी। गांव कछुपरा निवासी पांच साल के पीयूष के पटाखा फटने से पैर व हाथ झुलस गए। आदर्श नगर निवासी रवेंद्रपाल (60) का पैर झुलस गया।नाई का नगला निवासी यश (9) अनार चला रहा था, लेकिन रोशनी देने की बजाए अनार वहीं फट गया, जिससे वह घायल हो गया। मोहल्ला कृष्णा नगर की रहने वालीं पिंकी (23) भी पटाखा चलाते समय घायल हो गईं। उनके चेहरे पर ही बम फट गया, जिससे वे झुलस गईं।चंदपा निवासी नैतिक (11) व करन (16), हरवंश बिहार निवासी जितेंद्र (23), नयाबांस निवासी छोटू (17), लाड़पुर निवासी अनुज (13), नगला चौबे निवासी राहुल कश्यप (21), नगला अलगर्जी निवासी राहुल (22), इंद्रानगर निवासी देव (8), बालापट्टी निवासी मुस्कान (10) भी पटाखों की चपेट में आकर झुलस गईं।