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सासनी के समामई गांव में मैक्स गाड़ी और ऑटो की टक्कर हुई। इसमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई और तीन घायल हुए। दो घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मैक्स गाड़ी जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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