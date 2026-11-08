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सहपऊ के श्याम गारमेंट की दुकान में देर रात लगी आग

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 08 Nov 2026 12:53 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 12:53 PM IST







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सहपऊ कस्बा के धर्मशाला चौराहे मार्ग पर स्थित श्याम गारमेंट की दुकान में शनिवार देर रात आग लग गई। यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। घटना में लाखों रुपये का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। ... और पढ़ें

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